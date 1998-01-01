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صحيفة عبرية: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران أكثر من أي وقت مضى

الخميس 19 يوليو 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران أكثر من أي وقت مضى



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة عبرية إن القوات الإسرائيلية مستعدة لمهاجمة إيران أكثر “من أي وقت مضى” وأن لديها الآن الكثير من الأوراق المهمة لاستهداف طهران.

وترى صحيفة “يسرائيل هيوم” أن حصول تل أبيب على طائرة “إف 35″، وأنظمة دفاعية متقدمة، إضافة إلى مظلة سياسية أميركية ومساعدة خليجية، هي أهم الأوراق التي ستمكن إسرائيل من مهاجمة طهران.

وتقول الصحيفة الصحيفة، إن “إسرائيل تغيرت كثيراً في السنوات القليلة الماضية، بشكل إيجابي، وباتت أكثر استعداداً لمهاجمة أهداف إيرانية، عبر مساعدات خارجية”.

وأشارت إلى أن مهاجمة “إسرائيل” للمفاعلات النووية الإيرانية ما يزال احتمالاً بعيداً، إذ أن أغلب الدول الأوروبية تحاول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وتؤكد “من الصعب استهداف كل المفاعلات النووية الإيرانية، نتيجة لاتساع رقعة الأراضي الإيرانية” فهو حسب وصفها “يشكل عائقاً كبيراً أمام الطائرات الإسرائيلية”.

وتخلص الصحيفة العبرية للقول، بأن الأوراق المهمة التي ذكرت سابقاً بمساعدة أمريكا وبعض دول الخليج، ستمكّن إسرائيل من استهداف إيران حالياً.

#إسرائيل #ايران

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