الاحتلال يصدر (37) أمر اعتقال إداري بحق أسرى

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (37) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك منذ بداية شهر تموز/ حزيران الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر الصادرة (15) أمرا صدرت بحقّ أسرى أمضوا شهورا وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. أحمد سعيد أبو الرب، جنين، 4 أشهر أمر جديد

2.ورد محمد عبده، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

3.عماد عمر أبو الهيجا، جنين، 6 أشهر أمر جديد

4.عبد الحليم نايف عز الدين، جنين، 6 أشهر أمر جديد

5.إبراهيم وجيه صباح، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

6.أحمد شفيق أبو زينة، جنين، 6 أشهر أمر جديد

7.أيمن أمين مرعي، سلفيت، 4 أشهر أمر جديد

8. يوسف عبد الرحمن الخطيب، القدس، 4 أشهر تمديد

9. صهيب محمد قفيشة، الخليل، 4 أشهر تمديد

10.إسلام عماد جواريش، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

11.محمد عيد طبنجة، نابلس، 6 أشهر أمر جديد

12.أيمن علي طبيش، الخليل، 6 أشهر تمديد

13.إبراهيم عبد الله عروج، بيت لحم، 3 أشهر تمديد

14.ثابت نصار نصار، نابلس، 6 أشهر تمديد

15.نادر خضر عبيد الله، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

16.محمد سعيد عواد، نابلس، 6 أشهر تمديد

17.صهيب جميل شبح، رام الله، 6 أشهر تمديد

18.إسماعيل عطية رمضان، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

19.رياض عدنان أبو عيشة، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

20.خالد علي البطاط، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

21.أحمد موسى الخلايلة، الخليل، 4 أشهر تمديد

22.يوسف صالح يوسف، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

23.هاني عماد عبيدو، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

24.أحمد يوسف حسن خليل، الخليل، 6 أشهر تمديد

25.محمود وجيه قط، نابلس، 6 أشهر تمديد

26.إسماعيل طلب النطاح، الخليل، 4 أشهر تمديد

27.عبد الناصر عدنان الرابي، قلقيلية، 6 أشهر تمديد

28.حسين صالح أبو عكر، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

29.محمد أديب دار موسى، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

30.إبراهيم نواف عامر، نابلس، 6 أشهر أمر جديد

31.محمد أسعد أبو خليفة، جنين، 5 أشهر تمديد

32.يوسف عبد العزيز قزاز، الخليل، 4 أشهر تمديد

33.نوح روبين هشلمون، الخليل، 4 أشهر تمديد

34.جبر عوض حج، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

35.أحمد محمد سليمان، رام الله، 4 أشهر تمديد

36.عادل بركات غيث، الخليل، 4 أشهر تمديد

37.شاكر حسن عمارة، أريحا، 4 أشهر تمديد