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إليك طرق تفهمين بها شخصية شريكك بشكل أفضل

الخميس 19 يوليو 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليك طرق تفهمين بها شخصية شريكك بشكل أفضل



وكالات / سما /

العلاقات بين الزوجين و الشريكين  ليست سهلة ، وتتخللها مع المشاكل، إلا أنك تبحثين بالطبع عن طرق تستطيعين من خلالها فهم شريكك بطريقة أفضل لتفادي المشاكل وإليك بعضها...

- يعتبر الحوار من الأسس الضرورية في الحياة الزوجية التي تعيشينها مع شريكك، ولذلك من المهم أن تعتمدي هذه الطريقة لكي تفهمي طريقة تفكيره وتتعرفي الى الأسلوب المنطقي للمناقشات بعيداً عن أي خلافات حادة قد تقع بينكما لأي سبب كان. لا تنسي أن الحوار يشمل الطرفين فاتركي له فرصة الإجابة عن تساؤلاتك بطريقة تفهمية.

- قضاء الوقت معاً جزء مهم جداً لفهم شخصية الشريك والتعمق بما يحبه وما يبغصه بطريقة أكبر. من هنا، خططي لقضاء فترات معه بمفردكما من دون أي إزعاج، ويمكنك أن تجعلي الأمر على هيئة أمسية رومنسية أو نزهة في الطبيعة حيث السكينة والهدوء لتكونا منسجمين مع بعضكما.

- شاركيه قدر المستطاع النشاطات التي يعشقها، وبحال كنت تختلفين معه بالرأي على الأقل رافقيه اليها لتظهري اهتمامك به. هذا الأمر سيفرحه كثيراً وبالطبع سيبادلك بالمثل إن خرجت بنشاطات لا يحبذها كثيراً. في هذه الخطوة أنتما تكشفان الأوراق أمام بعضكما لتفهما النقاط المشتركة أو الفاصلة بينكما.

كوني على الدوام السند الذي يتكئ عليه الشريك، واجعليه يثق بك لكي يخبرك بمشاكله وهمومه، وكوني أنت حافظة أسراره وما يشغل تفكيره وبالتالي ستكون شخصيته أسهل 

#الشريك #الشخصية

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