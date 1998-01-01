بالصور.. الجاراوا قبيلة تعيش خارج الزمن.. والنقط البيضاء أغرب معتقادتهم!

وكالات / سما /

لأكثر من 50 ألف عام وقبيلة جاراوا Jarawa تعيش بمعزل عن العالم، وحتي في عام 2018 حيث نطريات التقدم والذكاء الإصطناعي تجتاح العالم فإن القبيلة تعيش خارج الزمن.

تعتمد قبيلة جاراوا Jarawa على الصيد وتستخدم في ذلك السهم والقوس، حيث اختاروا الحفاظ على حياتهم في أبسط صورة ممكنة، كما أن لديهم معرفة واسعة بمختلف أنواع النباتات والحيوانات.

اليوم تبقى 400 فرد فقط من قبيلة جاراوا في جزر أندامان بالمحيط الهندي، وهناك خوف أن تنقرض القبيلة خاصة بعد تهديد الحكومة الهندية لهم بشق طريق دولي سريع في جزرهم الأمر الذي جعل أفراد القبيلة أكثر عدائية وهجوم على الأجانب.

لكن النشاط حول العالم تولوا أمر الدفاع عن معتقدات القبيلة والحفاظ عليها ونجحوا في إلغاء المشروع، لكن لاتزال هناك محاولات لتوطين القبيلة وجعلها أكثر إنفتاح على العالم وهو ما يرفضه أهل القبيلة تماما.















