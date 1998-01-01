142 شهيدا و17 ألف إصابة برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن 142 مواطنًا استشهدوا، برصاص إسرائيلي، منذ بدء فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية، نهاية مارس/ آذار الماضي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان: "من بين إجمالي الشهداء يوجد 18 طفلاً، و2 من الإناث، و2 من الطواقم الطبية، و2 من الصحفيين".

وأوضح القدرة أن "عدد الإصابات في المسيرة بلغ حوالي 16496 بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منهم 4190 إصابة بالرصاص الحي، و529 بالرصاص المغلف بالمطاط".

ومن بين تلك الإصابات، وفق القدرة، 3126 طفلاً، ونحو 1362 سيدة.

وذكر القدرة أن من بين إجمالي الإصابات وثّقت الوزارة "391 إصابة خطيرة، فيما بلغ عدد الإصابات المتوسطة حوالي 3992".

كما بيّن أن عدد حالات البتر من بين الإصابات وصلت إلى "60 حالة بتر في الأطراف السفلية، وواحدة في الأطراف العلوية، و7 حالات في أصابع اليد".