حقيقة نقل أمير كرارة للمستشفى في حالة حرجة!

وكالات / سما /

حالة من الغضب سيطرت على النجم أمير كرارة خلال الساعات الماضية، بسبب إنتشار شائعات تزعم تعرضه لحادث سير ونقله إلى أحدى المستشفيات في حالة حرجة.

كرارة نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" أكد من خلاله إنه بخير، وأن كل ما نشر غير صحيح، وقال: "اقول لمروج الشائعة حسبي الله ونعم الوكيل فيك... ومش هقولك يارب يحصلك كدة... أنا كويس وبأدرب في الجيم".

كرارة أكد من خلال الفيديو أنه تلقى الكثير من المكالمات الهاتفية من المقربين منه، الذين شعروا بالقلق عليه بعد علمهم بهذه الأخبار الكاذبة.