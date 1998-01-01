ما هي كمية الماء التي يحتاجها الجسم بشكل يومي؟

وكالات / سما /

لطالما سمعنا النصحية التقليدية بشرب 8 أكواب من الماء بشكل يومي، على الرغم من عدم وجود أي أساس علمي لهذا الرقم. وينصح الخبراء بدلاً من ذلك، بأن يشرب كل شخص الكمية المناسبة من الماء، بحسب وزن الجسم ومستوى النشاط البدني والمناخ.

إذا كان رقم 8 أكواب غير دقيق، فما هي الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان؟

الإجابة العلمية التي يتفق عليها معظم أخصائيي الرعاية وخبراء الصحة توصي بشرب 2.7 لتراً من الماء بشكل يومي للنساء البالغات، و3.7 لتراُ من الماء للرجال البالغين، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني.

ومع ذلك، هناك حالات قد تكون محتاجاً فيها إلى شرب المزيد من الماء، على سبيل المثال إذا كان المناخ حاراً، أو شاركت في نشاط بدني، ووفقاً للكلية الأمريكية للطب الرياضي، يجب إضافة نحو 400 غرام من الماء مقابل كل 30 دقيقة من النشاط البدني.