جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

ما هي كمية الماء التي يحتاجها الجسم بشكل يومي؟

الخميس 19 يوليو 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي كمية الماء التي يحتاجها الجسم بشكل يومي؟



وكالات / سما /

لطالما سمعنا النصحية التقليدية بشرب 8 أكواب من الماء بشكل يومي، على الرغم من عدم وجود أي أساس علمي لهذا الرقم. وينصح الخبراء بدلاً من ذلك، بأن يشرب كل شخص الكمية المناسبة من الماء، بحسب وزن الجسم ومستوى النشاط البدني والمناخ.

إذا كان رقم 8 أكواب غير دقيق، فما هي الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان؟

الإجابة العلمية التي يتفق عليها معظم أخصائيي الرعاية وخبراء الصحة توصي بشرب 2.7 لتراً من الماء بشكل يومي للنساء البالغات، و3.7 لتراُ من الماء للرجال البالغين، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني.

ومع ذلك، هناك حالات قد تكون محتاجاً فيها إلى شرب المزيد من الماء، على سبيل المثال إذا كان المناخ حاراً، أو شاركت في نشاط بدني، ووفقاً للكلية الأمريكية للطب الرياضي، يجب إضافة نحو 400 غرام من الماء مقابل كل 30 دقيقة من النشاط البدني.

#الماء #الجسم

أخبار ذات صلة

للحصول على وزن مثالي: احسب كمية وأنواع «الدهون» التي يحتاجها جسمك يوميا

نتائج مُفزعة تحدث في الجسم إذا لم نشرب قدراً كافياً من الماء يوميًا !

فوائد تقشير الجسم

أثر الصوم على أداء أعضاء الجسم

عصير رائع لحرق دهون الجسم

العين تبوح بالمرض قبل الجسم أحيانا!

الأكثر قراءة اليوم

هل تبدأ اسرائيل حربها الشاملة على غزة الجمعة القادمة؟؟

شاهد.. من هو النائب الذي تطاول على "الملكة رانيا"؟

أبو مرزوق يكشف تفاصيل المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس

أدرعي يكرر تهديداته لحركة "حماس" ويتهمها بالإساءة لغزة

أيمن زيدان مع والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

محاكم رام الله تبدأ النظر في دعاوى عدم قانونية قطع الرواتب

لأول مرة.. انتخاب إسرائيلي لرئاسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتصويت تونس ومصر

الأخبار الرئيسية

نايف الرجوب

نايف الرجوب يفتح النار على السلطة وفتح :حماس تتعرض لعملية سحق بالضفة وفتح لاتؤمن بالشراكة السياسية

حريق

مصادر إسرائيلية تزعم: حماس أبدت استعدادها لوقف تدريجي للطائرات الحارقة وترحيب بدور ميلادينوف

جيش الاحتلال - ارشيف

وزير اسرائيلي : لا حرب على غزة قبل استنفاذ الضغوط السياسية والاقتصادية

الكنيست - ارشيف

الكنيست الاسرائيلي يصادق على "قانون أساس القومية"

بيير كرينبول- ارشيف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"