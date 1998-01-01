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بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة في غزة

الخميس 19 يوليو 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة في غزة



غزة / سما /

حسم فريق المعاقين بنادي السلام الرياضي قمة دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة بتفوقه على نظيره نادي الهلال الأحمر الفلسطيني بنتيجة 45 نقطة مقابل 25 على صالة الهلال الأحمر.

برز في اللقاء حسام القلازين من نادي السلام بتسجيله 22 نقطة.

وفى المباراة الثانية فاز البسمة على الأصدقاء، بنتيجة 52 نقطة مقابل 9 نقاط.

برز في اللقاء أحمد ابو ناموس من نادي البسمة الذى احرز 18 نقطة.

الحكام : محمد العالول، وتامر قشطة، وأحمد القاضي، وأحمد زعرب، ومن لجنة المسابقات غالب الزاملي، ورئيس لجنة التصنيف الدكتور عبدالله حمدونة.

#بطولة #كرة السلة

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