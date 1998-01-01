نادي الصداقة يكشف عن جهازه الفني الجديد

غزة / سما /

أعلن نادي الصداقة عن تعيين حسام النجار مديرا فنيا للفريق, خلفا لسامي الشنطي, الذي تولى مهمة تدريب الفريق في نهاية الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يباشر النجار عمله في مرحلة الإعداد مطلع الأسبوع المقبل, في إطار التحضيرات التي سيجريها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وسيتولى سامي سالم مهمة المدرب المساعد إلى جانب وجوده كقائد للفريق, فيما سيكون أمير عطا الله مدربا لحراس المرمى, وعبد الرحمن حمدان مديرا إداريا, ومعتز الدين الحسني معالجا, وحمدي الخطيب أمينا العهدة.

وجاء تكليف الجهاز الفني الجديد لـ"المدفعجية", بعد انعقاد لجنة تسيير الأعمال برئاسة جمال أبو حشيش خلال الفترة الماضية بشكل دائم لترتيب شؤون الفريق.