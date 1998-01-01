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لوبيتيجي يحدد موقفه من بقاء بيل

الخميس 19 يوليو 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوبيتيجي يحدد موقفه من بقاء بيل



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن موقف جولين لوبيتيجي المدرب الجديد لريال مدريد، من إمكانية رحيل الويلزي غاريث بيل نجم الفريق "الملكي" هذا الصيف.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيل يعدّ من العناصر الأساسية في خطة لوبيتيجي مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو", أن المدرب سيعطي الويلزي الحرية والقيادة في ريال مدريد، بعد رحيل كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس.

وذكرت أن بيل غاب عن 50% من مباريات ريال مدريد في آخر 5 سنوات, بسبب الإصابات المتكررة.

ويحظى بيل باهتمام كبير من مانشستر يونايتد، الساعي لضمه في الصيف الجاري، مقابل 150 مليون يورو.

#لوبيتيجي #بيل

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