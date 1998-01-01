تشيلسي يفكر باستعادة الأخطبوط من أرسنال

وكالات / سما /

يفكر نادي تشيلسي في استعادة التشيكي بيتر تشيك حارس مرماه السابق وأرسنال الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية, تحسبا لرحيل حارسه البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية, أن تشيك أصبح على رأس أولويات الفريق في "الميركاتو" الصيفي, لتعويض الرحيل المحتمل لكورتوا إلى ريال مدريد.

وأكدت "سكاي سبورتس", أن تشيلسي سيتقدم بعرض لأرسنال لضم الحارس التشيكي حال رحيل كورتوا، وهو الأمر الذي سيكون رائعا للحارس, الذي غادر "البلوز" صيف 2015 نحو "الغانرز".

وأوضحت أن الدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي من ضم المرشحين أيضا للانضمام إلى تشيلسي, بجانب تشيك، حال رحيل كورتوا.

ولعب تشيك في تشيلسي بالفترة من 2004 حتى 2015، وتوّج بـ"17 لقبا" مع "البلوز" قبل الانضمام لأرسنال في صيف 2015.