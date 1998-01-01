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جماهير البرازيل تختار منتخبها بمونديال 2022!

الخميس 19 يوليو 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير البرازيل تختار منتخبها بمونديال 2022!



وكالات / سما /

بدأت جماهير المنتخب البرازيلي, بالتركيز على التجهيز لمونديال 2022 بشكل مبكر للغاية, رغم أنه لم تمض سوى 12 يوما على خروج "السامبا" من مونديال روسيا.

وخسرت البرازيل أمام بلجيكا (1-2) في ربع النهائي, وتأمل الجماهير أن يتمكن منتخب بلادها من تحقيق لقب المونديال المقبل, ما جعلها تختار تشكيلة 2022, عبر استفتاء شارك فيه حوالي 53 ألف شخص.

واختار الأشخاص المشاركون في الاستفتاء, قائمة المنتخب (23 لاعبا) من أصل 57 لاعبا تم وضعهم في الاستفتاء.

وضمّت التشكيلة الأساسية التي اختارها المشاركون كلا من إديرسون (السيتي), ودانيلو (السيتي), وجيمرسون (موناكو), وماركينوس (سان جيرمان), ومارسيلو (الريال), ولوكاس باكيتا (فلامينغو), وكاسيميرو (الريال), وأرثور (برشلونة), وكوتينيو (برشلونة), وغابرييل خيسوس (السيتي), ونيمار (سان جيرمان).

وجاء على مقاعد البدلاء كل من أليسون (روما), ونيتو (فالنسيا), وإيدير ميليتاو (ساو باولو), ورودريغو كايو (ساو باولو), ولوكاس فيريسيمو (سانتوس), وأليكس ساندرو (يوفنتوس), وفابينيو (ليفربول), وغوستافو بلانكو (أتلتيكو مينيرو), وولاس (هانوفر), ورافينيا (برشلونة), وفينيسيوس جونيور (الريال), ودوغلاس كوستا (يوفنتوس).

#البرازيل #الجماهير

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