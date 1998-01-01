جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ساري يوضح موقف تشيلسي من بيع ويليان لبرشلونة

الخميس 19 يوليو 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساري يوضح موقف تشيلسي من بيع ويليان لبرشلونة



وكالات / سما /

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لتشيلسي على بقاء البرازيلي ويليان ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم رغم ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

ويسعى برشلونة لتدعيم خط الهجوم بعد فشل صفقة أنتوان جريزمان الذي فضل البقاء مع أتلتيكو مدريد، ووقع اختيار المدرب إرنستو فالفيردي على ويليان صاحب 29 عام.

وأكال ماوريسيو ساري بالمديح على ويليان وأبرز خصائصه المميزة، مشيراً إلى أنه سيحاول توفير هذه القدرات لخدمة الفريق في الموسم المقبل.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات لوسائل الإعلام “ويليان ؟ إنه يتمتع بجودة عالية، يمكنه الركض بسرعة كبيرة، وسوف استخدم هذه الجودة هنا لخدمة النادي”.

وأرسل ساري بهذه التصريحات رسالة إلى برشلونة بأنه لا ينوي التخلي عن اللاعب هذا الصيف، كما طمأن جماهير تشيلسي التي تشعر بالقلق من إمكانية خسارة أهم اللاعبين في الفريق.

 

وبات من الوارد جداً انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد، كذلك هناك حديث عن إمكانية تعاقد النادي الملكي مع إدين هازارد، بينما تؤكد مصادر أخرى أن برشلونة مهتماً بالبرازيلي ويليان.

#ماوريسيو ساري #تشيلسي

أخبار ذات صلة

ويليان لا يعطي اهمية لبرشلونة

ويليان يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي

ماوريسيو ساري يحدد أولى تعاقداته مع تشيلسي

برشلونة لن يتعاقد مع ويليان بسبب نجولو كانتي !

ويليان يرتدي قبعة نيمار وينقذ البرازيل أمام فنزويلا

رسميا.. ساري مديرا فنيا لتشيلسي

الأكثر قراءة اليوم

هل تبدأ اسرائيل حربها الشاملة على غزة الجمعة القادمة؟؟

شاهد.. من هو النائب الذي تطاول على "الملكة رانيا"؟

أبو مرزوق يكشف تفاصيل المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس

أب يغتضب ابنته لـ 6 سنوات بمساعدة الأم !

أدرعي يكرر تهديداته لحركة "حماس" ويتهمها بالإساءة لغزة

محاكم رام الله تبدأ النظر في دعاوى عدم قانونية قطع الرواتب

أيمن زيدان مع والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

الأخبار الرئيسية

نايف الرجوب

نايف الرجوب يفتح النار على السلطة وفتح :حماس تتعرض لعملية سحق بالضفة وفتح لاتؤمن بالشراكة السياسية

حريق

مصادر إسرائيلية تزعم: حماس أبدت استعدادها لوقف تدريجي للطائرات الحارقة وترحيب بدور ميلادينوف

جيش الاحتلال - ارشيف

وزير اسرائيلي : لا حرب على غزة قبل استنفاذ الضغوط السياسية والاقتصادية

الكنيست - ارشيف

الكنيست الاسرائيلي يصادق على "قانون أساس القومية"

بيير كرينبول- ارشيف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"