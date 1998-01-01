ساري يوضح موقف تشيلسي من بيع ويليان لبرشلونة

وكالات / سما /

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لتشيلسي على بقاء البرازيلي ويليان ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم رغم ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط الهجوم بعد فشل صفقة أنتوان جريزمان الذي فضل البقاء مع أتلتيكو مدريد، ووقع اختيار المدرب إرنستو فالفيردي على ويليان صاحب 29 عام.

وأكال ماوريسيو ساري بالمديح على ويليان وأبرز خصائصه المميزة، مشيراً إلى أنه سيحاول توفير هذه القدرات لخدمة الفريق في الموسم المقبل.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات لوسائل الإعلام “ويليان ؟ إنه يتمتع بجودة عالية، يمكنه الركض بسرعة كبيرة، وسوف استخدم هذه الجودة هنا لخدمة النادي”.

وأرسل ساري بهذه التصريحات رسالة إلى برشلونة بأنه لا ينوي التخلي عن اللاعب هذا الصيف، كما طمأن جماهير تشيلسي التي تشعر بالقلق من إمكانية خسارة أهم اللاعبين في الفريق.

وبات من الوارد جداً انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد، كذلك هناك حديث عن إمكانية تعاقد النادي الملكي مع إدين هازارد، بينما تؤكد مصادر أخرى أن برشلونة مهتماً بالبرازيلي ويليان.