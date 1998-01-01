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تشامبرلين سيغيب عن أكثر من نصف الموسم الجديد!

الخميس 19 يوليو 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشامبرلين سيغيب عن أكثر من نصف الموسم الجديد!



وكالات / سما /

سيغيب النجم الإنجليزي أليكس أوكسلايد تشامبرلين عن أغلب فترات الموسم المقبل 2018-2019، مع ناديه ليفربول بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

وقد أكد يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي عن غياب لاعب خط الوسط الإنجليزي وذلك تسبب في تجديد رغبته في ضم نبيل فقير نجم فريق ليون الفرنسي.

ويعاني تشامبرلين من قطع بالرباط الصليبي الامامي والخلفي وقد اصيب في مباراة فريقه ضد فريق روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

ويأمل يورجن كلوب في استعادة لاعبه بحلول شهر فبراير المقبل مما يعني غيابه عن ثلثي الموسم وهو أحد ركائز الفريق التي يعتمد عليه المدرب الألماني.

جدير بالذكر أن تشامبرلين جاء إلى ليفربول الموسم الماضي قادماً من نادي آرسنال في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 35 مليون جنيه إسترليني.

#تشامبرلين #الموسم

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