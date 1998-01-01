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الوزير الحساينة يفتتح طريق مدخل سلواد الرئيسي في محافظة رام الله والبيرة

الخميس 19 يوليو 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

افتتح  وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور  مفيد الحساينة  طريق مدخل سلواد الرئيسي، بطول 1250 م والتي تم تنفيذه وتأهيله الوزارة بتمويل من الحكومة الفلسطينية، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية سلواد أسامة حماد.

وأكد الوزير الحساينة على الأهمية الكبيرة لهذا الطريق الحيوي حيث يربط ما بين القرى الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة ومدينة البيرة ويخفف مع معاناة المواطنين خلال التحرك للوصول إلى المحافظات الشمالية والجنوبية في الضفة الغربية.

وقال الحساينة إن  وزارته تعمل ضمن خطة عمل مدروسة في قطاع الطرق وموزعة بشكل استراتيجي على المحافظات من اجل النهوض بواقع البنية التحتية وتطويرها للأفضل.

 ومن جانبه شكر أسامة حماد رئيس بلدية سلواد الوزير الحساينة ووزارة الأشغال والإسكان بكافة طواقمها على هذا المشروع الحيوي وعلى تعاون الوزارة المستمر مع البلدية في انجاز وتعبيد الطرق وتقديم الآليات الخاصة بالوزارة لانجاز بعض أعمال الطرق الخاصة بالبلدية.

#الوزير الحساينة #مدخل سلواد

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