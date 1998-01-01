السفير مصطفى يبحث مع مسؤول تركي سبل زيادة المنح للطلبة الفلسطينيين

رام الله / سما /

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، مع الرئيس الجديد لهيئة الأتراك في الخارج والمجتمع الأقاربي (YTB) عبدالله أرين، قضايا التعاون الثنائي بين الجانبين والبلدين خاصة زيادة المنح للطلبة الفلسطينيين.

وعبر السفير مصطفى عن أهمية المنح التعليمية التي تقدمها الحكومة التركية من خلال الهيئة للطلبة الفلسطينيين، معربا عن الأمل بزيادتها بما يفتح الطريق أمام توسيع دائرة استفادة الطلبة الفلسطينيين منها.

وشدد على أهمية انجاز بروتوكول التعاون في أقرب فرصه ما بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

وأطلع السفير مصطفى مضيفه على تطورات الأوضاع في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والانتهاكات الأميركية للقانون الدولي في تعاملها مع ملف القضية الفلسطينية، معبرا عن صمود الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية والتصميم على رفض ما بات يعرف بصفقه القرن.

من جهته، أكد أرين أن المنح التعليمية لطلبة فلسطين ستستمر، وهذا الموضوع له أولوية لدينا، مشيرا الى أن مقابلات الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح التركية سيتم إجراءها معهم في فلسطين في بداية شهر آب المقبل.

وعبر عن تطلعه لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والعليم العالي الفلسطينية قريبا جدا، حيث سيجرى تنسيق موعد ذلك بعد التشاور بين الجانبين على التاريخ المناسب خاصة أن الموافقات عليه من الجانبين قد تم إنجازها.