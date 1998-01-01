مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين في 24 الجاري

القدس المحتلة / سما /

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الامن الدولي، سيعقد جلسة مفتوحة حول الحالة الفلسطينية، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، سيقدم خلال الجلسة احاطة باسم الامين العام للأمم المتحدة، حول الاوضاع على الارض في فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس الامن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الامن والسلم الدوليين.

وأشار إلى أن هناك مشاورات مكثفة من قبل اطراف عديدة مع طواقم الامين العام للأمم المتحدة من أجل ان يلبي التقرير الذي سيصدره في السادس عشر من الشهر الجاري مسألة الحماية للسكان المدنيين في الاراضي المحتلة من العدوان الاسرائيلي.

وبين منصور أن اجتماعا عقد قبل ايام مع السفراء العرب في الامم المتحدة، وجرى الاتفاق على تشكيل فريق من السفراء للالتقاء مع وكيل الامين العام للشؤون السياسية لمناقشة بعض الافكار والمقترحات المتعلقة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.