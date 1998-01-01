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وزارة الإعلام تنظم "اليوم الإعلامي للتضامن مع الخان الأحمر"

الخميس 19 يوليو 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات / سما /

نظمت وزارة الإعلام أمس الأربعاء يوماً إعلامياً لوسائل الإعلام في الخان الأحمر شرقي القدس للتضامن مع صمود المواطنين الذين يتعرضون لحملات تهجير واقتلاع من الأرض.

وأكد القائم بأعمال وزارة الإعلام د. فايز أبو عيطة خلال مؤتمر عقدته الوزارة هناك على ضرورة إسناد وسائل الإعلام  المواطنين أمام مخططات الترحيل والجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال بحق ابناء شعبنا في قرية الخان الأحمر ، مشيراً أن هذا اليوم يأتي بتوجيهات الرئيس محمود عباس وضمن رؤية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

وقال د.أبو عيطة "إن معركتنا مع الاحتلال هي معركة وجود على هذه الأرض ولا يمكن للاحتلال أن يتغلب على قيام دولة فلسطينية في ظل الصمود الأسطوري لأهلنا في الخان الأحمر."

واشار الى أن الاحتلال يحاول تغيير الواقع على الأرض بسياسته العنصرية غير انه سيفشل أمام صمود شعبنا.

وثمن ابو عيطة موقف المؤسسات وهيئة الجدار والاستيطان وحركة فتح الداعم والمساند للخان الأحمر.

وأدان أبو عيطة جريمة التطهير العرقي التي تقودها حكومة الاحتلال في محاولة لتهجير سكان الخان الأحمر، وشدد على ضرورة تلبية احتياجات السكان والطلبة لدعم صمودهم وبقائهم على هذه الأرض.

وفي ذات السياق وزعت الوزارة قرطاسية على طلبة مدرسة الخان الأحمر تزامنا مع بدء العام الدراسي رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم وافتتاح الصفين التمهيدي والعاشر فيها.

وشارك في فعاليات اليوم الإعلامي مجموعة من الصحفيين العاملين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية والخاصة، إضافة إلى موظفي وزارة الإعلام.

#وزارة الإعلام #الخان الأحمر

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