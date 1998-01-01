نقابات العمال تستنكر ما اعلنته وزارة مالية الاحتلال عن نيتها تطوير الحواجز بالضفة بأموال العمال

رام الله / سما /

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الخميس قيام وزارة مالية في حكومة الاحتلال بدراسة تطوير الحواجز التي علي مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية بأموال العمال الفلسطينين .

وأكد رئيس الاتحاد سامي العمصي ان هذه الاموال هي حق للعمال الفلسطينين وهي اموال تخصم تلقائيا من رواتبهم لصندوق التعويض وانه مهما طال الزمن تبقي هذه الاموال لمستحقيها من العمال واعتبر ان ما يفكر به الاحتلال هو جريمة بحق العامل الفلسطيني كما وتساءل عن دور وزارة العمل في حكومة والوفاق ووزير العمل مأمون ابو شهلا لماذا تصمت الوزارة ويصمت الوزير عن هذا الموضوع وكأن الأمر لا يعنيهم.

كما وناشد جميع المؤسسات الحقوقية والعمالية في العالم لضغط علي الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة التي يخطط الاحتلال لارتكابها بحق العمال البواسل وان تسلم هذه الاموال لأصحابها .