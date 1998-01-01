جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

خطف الطفل من قلنسوة: النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم اليوم

الخميس 19 يوليو 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطف الطفل من قلنسوة: النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم اليوم



عرب 48

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" اليوم، الخميس، في طلب الشرطة تمديد اعتقال 5 أشخاص، مجددا، بشبهة تورطهم في جريمة خطف الطفل كريم جبر جمهور (6 أعوام) من مدينة قلنسوة، الأسبوع الماضي.

واعتقلت الشرطة المشتبه بهم الخمسة لتورطهم في جريمة خطف الطفل، 3 من مدينة اللد وواحد م من رام الله من منطقة الضفة الغربية والأخير من القدس، وجرى تمديد اعتقالهم لغاية اليوم.

ووفق تفاصيل التحقيقات الأولية، وحسبما جاء في محضر جلسة المحكمة التي قررت تمديد اعتقالهم، فقد نسبت الشرطة للمشتبه بهم بأنهم استأجروا سيارة شبيهة لسيارة أحد المشتبه بهم، وقاموا بتزييف لوحات ترخيصها.

وظهر في شريط مصور خطف الطفل من أمام منزل عائلته في قلنسوة، حيث اختطفه جناة بسيارة من نوع "تويوتا" بيضاء اللون، بعدما أدخلوه بالقوة للسيارة ووضعوه على المقعد الخلفي، ومن ثم اختفت آثاره لمدة 4 أيام.

وقال الشاهد الوحيد على الجريمة، الطفل نضال خطيب (10 أعوام) لـ"عرب 48" إن "الخاطفين نادوا علينا وسألونا هل أنتم أولاد جبر جمهور؟ وحين تأكدوا أن كريم هو ابن جبر جمهور أمر أحدهم كريم بأن يفتح باب السيارة الخلفي، لينقض عليه آخر ويدخله بالقوة إلى السيارة".

وأثارت الجريمة تذمر وغضب أهالي قلنسوة والمجتمع العربي برمته بسبب إشراك طفل بشكل خطير في العنف والجريمة، داعين الشرطة إلى محاربة هذه الظواهر المُقلقة بدلا من "تعاونها مع عصابات الإجرام وتعزيز سطوتها في المجتمع العربي بشكل واع ومقصود"، حسبما ذكرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، في رسالة وجهتها إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مطلع الأسبوع الجاري.

أخبار ذات صلة

20180715092232

تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في انهيار النفق في بيسان

يافا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقتيه... "ذبحهما بسكين مُسننة حتى الموت"

20180711100457

استمرار البحث عن الطفل المخطوف من قلنسوة

20180713041138

الطفل المخطوف بطريقه إلى عائلته في قلنسوة

تمديد حظر نشر تفاصيل جريمة قتل عبد السلام عذبة في قلنسوة

خطف الطفل من قلنسوة: خطفوا شقيقه قبل عام وأعادوه بعد ساعات

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : لهذه الاسباب .. حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

شاهد.. من هو النائب الذي تطاول على "الملكة رانيا"؟

أبو مرزوق يكشف تفاصيل المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس

أب يغتضب ابنته لـ 6 سنوات بمساعدة الأم !

أدرعي يكرر تهديداته لحركة "حماس" ويتهمها بالإساءة لغزة

محاكم رام الله تبدأ النظر في دعاوى عدم قانونية قطع الرواتب

أيمن زيدان مع والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

الأخبار الرئيسية

حريق

مصادر إسرائيلية تزعم: حماس أبدت استعدادها لوقف تدريجي للطائرات الحارقة وترحيب بدور ميلادينوف

جيش الاحتلال - ارشيف

وزير اسرائيلي : لا حرب على غزة قبل استنفاذ الضغوط السياسية والاقتصادية

الكنيست - ارشيف

الكنيست الاسرائيلي يصادق على "قانون أساس القومية"

بيير كرينبول- ارشيف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"

جيش الاحتلال - ارشيف

هل تبدأ اسرائيل حربها الشاملة على غزة الجمعة القادمة؟؟