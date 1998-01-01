مصادر إسرائيلية تزعم: حماس أبدت استعدادها لوقف تدريجي للطائرات الحارقة وترحيب بدور ميلادينوف

القدس المحتلة / سما /

ادعت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حركة حماس أرسلت رسائل عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين تؤكد أنها تعمل على وقف تدريجي للطائرات الورقية الحارقة.

وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية التي تحدثت لـ صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم، فإن حماس أبدت استعدادها للحد من ظاهرة إطلاق تلك الطائرات بشكل تدريجي، مقابل أن تقوم إسرائيل بخطوات لتخفيف الحصار الاقتصادي على القطاع.

وقالت المصادر إن تزايد نبرة إسرائيل والتلويح بعملية عسكرية، وضغطها الداخلي على حماس دفعها لإبداء استعدادها لوقف تلك الطائرات الورقية الحارقة تدريجيا.

ورحبت المصادر بالدور الكبير الذي يقوم به نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لحل الأزمة. مشيرةً إلى أنه على اتصال دائم مع مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، ونداف أرغمان رئيس جهاز الشاباك، وكبار قادة جهاز المخابرات المصرية، وقيادة حماس.

وأشارت إلى أن أمس الأربعاء اندلع 15 حريقا في غلاف غزة وهو العدد الأقل منذ أسابيع.