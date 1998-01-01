اميركا : حماس اطلقت على اسرائيل 200 صاروخ وقذيفة

واشنطن / وكالات /

صرح المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الأربعاء، أن "200 قذيفة هاون وصاروخ أطلقت من غزة على إسرائيل في غضون يوم واحد وهو 14 يوليو/ تموز الماضي".



وأوضح غرينبلات في تغريدة له، الأربعاء، إن "هذه القذائف والصواريخ هبط بعضها في مناطق مجاورة وقريبة من غزة وتسبّبت في وقوع إصابات". بحسب وكالة سوا.

وشدد غرينبلات أن "الطائرات الورقية (الإرهابية) ومناطيد (الإرهاب) لحماس تتسبب في نشوب حرائق خطيرة وأضرار في الممتلكات في إسرائيل تقدر بملايين الدولارات" وفق تعبيره.

وتابع: "‏في الوقت نفسه، ليس لدى أهالي غزة إلا القليل من الكهرباء، والبطالة مرتفعة، وما زالوا يعانون، وحماس تواصل تحويل مسار الأموال والموارد التي يحتاجها بشدة فلسطينيو غزة".

وأكد غرينبلات أن ‏"هذه التصرفات لا تؤدي سوى إلى التصعيد الكارثي للعنف، وتخلف عددًا أكبر من الناس يعانون في ظل حكم فاشل. حماس تؤذي الجميع!".