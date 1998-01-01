رأفت: التصعيد الاسرائيلي ضد غزة يهدف لجر شعبنا للقبول بما أسموه بالحل الإنساني

رام الله / سما /

أكد الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن الشعب الفلسطيني يقف بأسره مع أهالي قرية الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية الـ 46 المهددة بالهدم والترحيل.

وقال "أن القيادة تتابع بشكل حثيث وعلى كل المستويات، خصوصا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي نفذت دوله مشاريع في التجمعات البدوية، من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مخططات الهدم والترحيل التي تعد لها".

من جهة ثانية اشار رأفت في تصريح لوسائل الاعلام الى ان كل القوانين التي أقرها الكنيست أو التي يسعى لإقرارها هي قوانين عنصرية تستهدف أهلنا في الداخل وتستهدف منع قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة تشمل قطاع غزة.

وفي نهاية تصريحه أوضح ان التصعيد الاسرائيلي ضد قطاع غزة يجري بتفاهم كامل مع إدارة ترمب في محاولة لجر شعبنا للقبول ما أسموه حلا إنسانيا للقطاععلما أن الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي في جوهره وأصله هو صراع سياسي.