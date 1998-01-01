جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت: التصعيد الاسرائيلي ضد غزة يهدف لجر شعبنا للقبول بما أسموه بالحل الإنساني

الخميس 19 يوليو 2018 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن الشعب الفلسطيني يقف بأسره مع أهالي قرية الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية الـ 46 المهددة بالهدم والترحيل.

وقال "أن القيادة تتابع بشكل حثيث وعلى كل المستويات، خصوصا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي نفذت دوله مشاريع في التجمعات البدوية، من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مخططات الهدم والترحيل التي تعد لها".

من جهة ثانية اشار رأفت في تصريح لوسائل الاعلام الى ان كل القوانين التي أقرها الكنيست أو التي يسعى لإقرارها هي قوانين عنصرية تستهدف أهلنا في الداخل وتستهدف منع قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة تشمل قطاع غزة.

وفي نهاية تصريحه أوضح ان التصعيد الاسرائيلي ضد قطاع غزة يجري بتفاهم كامل مع إدارة ترمب في محاولة لجر شعبنا للقبول ما أسموه حلا إنسانيا للقطاععلما أن الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي في جوهره وأصله هو صراع سياسي.

#صالح رأفت #غزة

أخبار ذات صلة

حماس- ارشيف

بماذا ردت حماس على اشتراطات نتنياهو للقبول بالمصالحة الفلسطينية؟

الاحمد

الاحمد : تراجع وتيرة الضغوط على عباس للقبول بصفقة القرن

عباس - ارشيف

ضغوط على الرئيس للقبول بالقرار الاميركي حول القدس وخيبة امل في رام الله من رد الفعل العربي

فتح -ارشيفية

فتح تتهم حماس بالمسؤولية عن الوضع الإنساني الصعب في غزة

جرينبلات

جرينبلات: للفلسطينيين الحق في الاحتجاج على الوضع الإنساني الصعب في غزة

غزة- ارشيبف

صحيفة: توافق متعدد الأطراف بشأن غزة يفصل الإنساني عن السياسي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : لهذه الاسباب .. حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

شاهد.. من هو النائب الذي تطاول على "الملكة رانيا"؟

أبو مرزوق يكشف تفاصيل المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس

أب يغتضب ابنته لـ 6 سنوات بمساعدة الأم !

أدرعي يكرر تهديداته لحركة "حماس" ويتهمها بالإساءة لغزة

محاكم رام الله تبدأ النظر في دعاوى عدم قانونية قطع الرواتب

أيمن زيدان مع والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

الأخبار الرئيسية

حريق

مصادر إسرائيلية تزعم: حماس أبدت استعدادها لوقف تدريجي للطائرات الحارقة وترحيب بدور ميلادينوف

جيش الاحتلال - ارشيف

وزير اسرائيلي : لا حرب على غزة قبل استنفاذ الضغوط السياسية والاقتصادية

الكنيست - ارشيف

الكنيست الاسرائيلي يصادق على "قانون أساس القومية"

بيير كرينبول- ارشيف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"

جيش الاحتلال - ارشيف

هل تبدأ اسرائيل حربها الشاملة على غزة الجمعة القادمة؟؟