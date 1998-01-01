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عاصفة جديدة في واشنطن بعد تصريحات ترامب عن مونتينيغرو

الخميس 19 يوليو 2018 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عاصفة جديدة في واشنطن بعد تصريحات ترامب عن مونتينيغرو



واشنطن/وكالات/

اندلع جدل جديد في الولايات المتحدة بعدما وصف الرئيس دونالد ترامب مونتينيغرو بأنها بلد صغير جدا سكانه عدائيون جدا في سياق ما بدا تشكيكا في مبدأ الدفاع المشترك داخل حلف شمال الأطلسي.

وفي إطار مقابلة عرضت مساء الثلاثاء، سأل صحافي ترامب على شبكة "فوكس نيوز": "إذا تعرضت مونتينيغرو لهجوم مثلا، لماذا يتوجب على ابني أن يذهب إلى مونتينيغرو للدفاع عنهم؟".

وأجاب ترامب: "أفهم ما تقوله وقد طرحت السؤال نفسه.. إن مونتينيغرو بلد صغير جدا يضم أناسا أقوياء جدا وعدائيين جدا"، وصولا إلى التلميح إلى أن هذه العدائية قد تشعل "حربا عالمية ثالثة" إذا تولى الأعضاء الآخرون في حلف الأطلسي الدفاع عن هذا البلد.

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، التعليق مباشرة على تصريحات ترامب، لكنها قالت إن الرئيس أكد من جديد الأسبوع الماضي الالتزام القوي بالدفاع الجماعي داخل حلف الأطلسي.

وشددت على أن البيان الذي صدر في ختام قمة بروكسل ينص بوضوح على أن أي هجوم ضد حليف سيعتبر هجوما على الجميع.

#ترامب #مونتينيغرو #اوروبا #الاطلسي

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