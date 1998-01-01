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مالك فيسبوك : انا يهودي وسنحذف أي منشور ينكر الهولوكوست

الخميس 19 يوليو 2018 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالك فيسبوك : انا يهودي وسنحذف أي منشور ينكر الهولوكوست



نيويورك ـ وكالات -

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شبكته لن تحذف أي مواد أو منشورات تنكر الهولوكوست رغم اعتباره شخصيا هذا الإنكار، إهانة.

وقال مارك زوكربيرج في حديث لموقع Recode: أنا يهودي، ولكن هناك مجموعة من الناس تنكر أن الهولوكوست قد حدث، وأظن أن ذلك مهين للغاية. ولكن في المحصلة لا أعتقد، أنه يتوجب على منصتنا حذف هذه المواد فقط لأنني أعتقد أن هناك أشياء يفهمها الناس بشكل خاطئ. لا أظن، أنهم يتعمدون فهم ذلك بشكل خاطئ".

وأكد زوكربيرج أنه لا يبرر إنكار محرقة اليهود، وأنه إذا "تجاوز المنشور الخط" المحدد، أي برّر العنف أو الكراهية ضد مجموعة معينة من الناس، فعندها سيتم حذفه حتما من فيسبوك.

المصدر: نوفوستي

#فيسبوك #الهولوكست #يهودي #مارك زوكربيرج

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