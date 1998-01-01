جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شيده قبل 25 عاما ..مقدسي يهدم منزله في سلوان بالقدس المحتلة بيده

الخميس 19 يوليو 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيده قبل 25 عاما ..مقدسي يهدم منزله في سلوان بالقدس المحتلة بيده



القدس المحتلة/سما/

هدم المواطن جمال هادية مساء الأربعاء منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان، أن المواطن جمال هادية اضطر لهدم منزله في حي الثوري بيده، تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة الهدم لطواقم البلدية وقوات الاحتلال والتي تتراوح قيمتها بين 100 – 120 ألف شيكل.

وأضاف المركز أن المنزل قائم منذ 25 عاماً، وقبل خمسُ سنوات بدأت بلدية الاحتلال بملاحقة المواطن هادية، وأصدرت قرارا يقضي بهدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص، وفي محاولة لحماية المأوى الوحيد للعائلة توجه هادية للمحاكم لتأجيل قرار الهدم كما حاول ترخيص المنزل دون جدوى.

ولفت المركز أن محكمة الاحتلال أصدرت قبل عدة أيام قرارها القاضي بهدم المنزل وأمهلته حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري لتنفيذ القرار، وكان يعيش في المنزل المواطن هادية وعائلته وعائلة نجله ويبلغ عددهم 9 أفراد.

#القدس #سلوان #هدم

أخبار ذات صلة

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منشآت تجارية في العيسوية بالقدس المحتلة

مستوطنون - سلوان

القدس المحتلة: مستوطنون يعتدون على الممتلكات في سلوان واعتقال 3 شبان

مدرسة صور باهر - ارشيف

لاول مرة ..المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على إغلاق مدرسة بالقدس المحتلة

مكان عملية الطعن - ارشيف

صور وفيديو .. مصرع شرطي إسرائيلي طعنا بالقدس المحتلة واستشهاد المنفذ

ابو مرزوق - ارشيف

ابو مرزوق : الرئيس عباس يعاقب غزة وانهاء الانقسام بيده لو أراد

مصرع مواطن شنقاً

مصرع مواطن شنقاً داخل منزله شرق مدينة رفح

الأكثر قراءة اليوم

﻿مصر ترعى قريبا لقاءات بين فتح وحماس وتدخلات لإرجاء الحديث عن تثبيت 20 ألف موظف من غزة

مصادر : لهذه الاسباب .. حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

مراقبون إسرائيليون : لماذا تبدو حماس غير مكترثة بالحرب الوشيكة؟

شاهد.. من هو النائب الذي تطاول على "الملكة رانيا"؟

أبو مرزوق يكشف تفاصيل المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس

وحدة البالونات الحارقة تمهل الاحتلال حتى الجمعة القادمة لرفع الحصار عن غزة

أب يغتضب ابنته لـ 6 سنوات بمساعدة الأم !

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال - ارشيف

وزير اسرائيلي : لا حرب على غزة قبل استنفاذ الضغوط السياسية والاقتصادية

الكنيست - ارشيف

الكنيست الاسرائيلي يصادق على "قانون أساس القومية"

بيير كرينبول- ارشيف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"

جيش الاحتلال - ارشيف

هل تبدأ اسرائيل حربها الشاملة على غزة الجمعة القادمة؟؟

الزهار- ارشيف

الزهار: تنتظر موقف حركة فتح للاستجابة لاقتراح حماس لتحقيق المصالحة