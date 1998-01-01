شيده قبل 25 عاما ..مقدسي يهدم منزله في سلوان بالقدس المحتلة بيده

القدس المحتلة/سما/

هدم المواطن جمال هادية مساء الأربعاء منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان، أن المواطن جمال هادية اضطر لهدم منزله في حي الثوري بيده، تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة الهدم لطواقم البلدية وقوات الاحتلال والتي تتراوح قيمتها بين 100 – 120 ألف شيكل.

وأضاف المركز أن المنزل قائم منذ 25 عاماً، وقبل خمسُ سنوات بدأت بلدية الاحتلال بملاحقة المواطن هادية، وأصدرت قرارا يقضي بهدم المنزل بحجة البناء دون ترخيص، وفي محاولة لحماية المأوى الوحيد للعائلة توجه هادية للمحاكم لتأجيل قرار الهدم كما حاول ترخيص المنزل دون جدوى.

ولفت المركز أن محكمة الاحتلال أصدرت قبل عدة أيام قرارها القاضي بهدم المنزل وأمهلته حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري لتنفيذ القرار، وكان يعيش في المنزل المواطن هادية وعائلته وعائلة نجله ويبلغ عددهم 9 أفراد.