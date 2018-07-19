سفن كسر الحصار تنطلق الييوم الخميس من ميناء "باليرمو" في الجزء الأخير من رحلته تجاه غزة

باليرمو/ ايطاليا /

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن سفن كسر الحصار التي انطلقت منتصف شهر مايو الماضي من شمال أوروبا تحت شعار "لأجل مستقبل عادل لفلسطين" تتهيأ للانطلاق اليوم الخميس 19-7-2018 من ميناء باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية في الجزء الأخير من رحلتها باتجاه غزة.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي صدر عنها اليوم، أن هذه الرحلة محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة من ١١ عاماً، وللتأكيد على حق الفلسطينيين بحرية الحركة من وإلى وطنهم.

وأكدت اللجنة أن الخطة الأصلية لتحالف أسطول الحرية الدولي الذي ينظم هذه السفن كانت تقتصر فقط على حمل عشرات المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة على متنها من أنحاء العالم والذين يحملون بدورهم رسالة الحب والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال وتحت حصار لا إنساني يتعرض بسببه المدنيون في قطاع غزة لعقاب جماعي غير قانوني يهدد حياة مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.

وقالت "لكن بسبب الأوضاع المأساوية لمستشفيات القطاع المحاصر والنقص الحاد في الأدوية فقد قرر التحالف المنظم للسفن حمل كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، للمساعدة في معالجة جرحى مسيرة العودة الكبرى خلال الشهور الثلاثة الماضية، واستجابة لنداء الجرحى الذين حاولوا الخروج من قطاع غزة للعلاج على متن سفينة صيد محلية والذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين.

وأعربت اللجنة الدولية عن اعتزازها بالدعم الشعبي المتزايد لسفن كسر الحصار وأهدافها وخاصة من الشخصيات العامة والسياسيين والنشطاء في العديد من دول العالم، مقدمة شكرها لكل المتضامنين الدوليين مع حملة السفن، وتخص بالذكر المغني البريطاني الشهير "روجر ووترز" الذي نشر قبل بضعة أيّام رسالة مسجلة لدعم سفن كسر الحصار، ومن على متنها من المتضامنين.

وثمنت اللجنة مشاركة كل من النائب الجزائري نابي هبري الذي عاد إلى وطنه بعد مشاركة جزئية في رحلة كسر الحصار بين ميناءين أوروبيين، وكذلك النائب الأردني يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين الذي وصل اليوم إلى جزيرة صقلية للمشاركة في الخطوة الأخيرة لرحلة السفن باتجاه غزة.

وتقدر اللجنة عالياً الدعم المحلي الذي حظيت به سفن كسر الحصار في الموانئ التي توقفت بها، وآخرها في ميناء باليرمو الايطالي حيث حظيت بتكريم وتشجيع من عمدة المدينة

وأعلنت اللجنة أن تفاصيل رحلة السفن التي انطلقت من شمال أوروبا قبل شهرين وتوقفت في حوالي ٢٠ ميناء أوروبي، بما في ذلك الصور والفيديوهات التي توثق مسيرة السفن والفعاليات التضامنية المرافقة، تتوفر جميعها على موقع التحالف ومنصات التواصل الاجتماعي للتحالف واللجنة الدولية لكسر الحصار.

من جهته، قال "جيمس غودفري" الناطق باسم اللجنة الدولية لكسر الحصار إن هذه السفن تعتبر ضرورية لإلقاء الضوء على فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحصار الظالم، والمساهمة في تعرية الموقف السياسي لكثير من الدول والتي تسكت على استمرار هذه الجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق مليوني فلسطيني معظمهم من اللاجئين ونصفهم من الأطفال يعيشون مأساة حقيقية في غزة بسبب هذا الحصار.

وأكد"غودفري" أن عدم تحرك الدول لإنهاء هذه الجريمة لا يعطي العذر للشعوب بعدم التحرك، داعياً في ذات الوقت لمزيد من الضغط الشعبي الدولي لإنهاء الحصار.