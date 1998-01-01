أدرعي يكرر تهديداته لحركة "حماس" ويتهمها بالإساءة لغزة

القدس/سما/

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، شريط فيديو يهدد من خلاله حركة "حماس"، ويتهمها بالإساءة لغزة.

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في شريط فيديو بثه أثناء إجراء الجيش الإسرائيلي لمناورات عسكرية في صحراء النقب، لمحاكاة الحرب في قطاع غزة، وزعم من خلاله أن الحركة هي المسؤولة عن سوء الأوضاع في غزة.

كتب أدرعي عبر "فيسبوك":كما تعلمون يشترك في المناورات آلاف الجنود، للتدريب على محاكاة الحرب في غزة، ونشرنا بطاريات القبة الحديدية في مناطق الوسط والجنوب، وإرهاب "حماس" يتواصل ضد المواطنين الإسرائيليين كما قال