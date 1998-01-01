اتحاد لجان الرعاية الصحية ينفذ يوماً صحياً لمخيم صيفي بغزة

غزة/سما/

نفذ اتحاد لجان الرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، يوماً صحياً في مخيم شباب العودة وسط مدينة غزة.

وشمل اليوم الصحي العديد من الفعاليات والنشاطات، حيث شارك فيه عدد من العاملين في المجال الصحي والإرشادي.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد د. رائد صباح أن هذا العمل يأتي ضمن برامج الرعاية الصحية التي يقوم بها الاتحاد تجاه فئات المجتمع المختلفة.

وأضاف د. صباح أن هذا العمل سيبقى مستمراً من أجل الارتقاء بالوعي الصحي، ونشر ثقافته.

وأوضح د. صباح أن مثل هذه النشاطات تعمل على إحياء مسيرة العمل الطوعي داخل المجتمع الفلسطيني، بما ينعكس بالإيجاب على ثقافة المجتمع وضمان سلامته.

من جانبه، شكر الشبان المشاركون والقائمون في مخيم "شباب العودة" وفد الرعاية الصحية على دورهم في ترتيب هذا النشاط المميز

ويذكر أن اليوم الصحي تخلل تقديم الإرشادات والتوجيهات الصحية السليمة، إضافة إلى بعض إجراء الفحوصات الطبية المختلفة.