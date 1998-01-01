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العالول: لا يمكن لأحد أن يتنازل عن أرض فلسطين

الأربعاء 18 يوليو 2018 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: لا يمكن لأحد أن يتنازل عن أرض فلسطين



رام الله/سما/

قال عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنه لا يمكن لأحد أن يتنازل عن أرض فلسطين، وإن معركتنا الأساسية هي مع الاحتلال الإسرائيلي، رافضا موقف كل من يحاولون فتح معارك ثانوية أو قيادة شعبنا تجاه معارك داخلية.

وأوضح العالول أن القرى والتجمعات البدوية التي كان يفتخر بها الشهيد ياسر عرفات، ويطلق على أهلها لقب "حراس الأرض"، يعيشون ظروفا صعبة نتيجة ممارسات الاحتلال، لكنهم رغم ذلك صامدون في وجه مخططاته التهويدية، لذلك يعمل على إزالتهم من أرضهم وتهجيريهم.

وأشار العالول إلى أن شعبنا مستمر في مقاومته الشعبية، وسيواصل العمل والبناء وإن هدموا بيتا سنعيد بناءه مرة تلو المرة، مثلما حدث في قرية العراقيب في النقب التي هدمها الاحتلال مئة مرة، غير أن شعبنا بإصراره على البقاء أعاد بنائها.

#العالول #الخان الاحمر #فلسطين #القدس

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