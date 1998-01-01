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الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في مطعم وسط جنين

الأربعاء 18 يوليو 2018 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في مطعم وسط جنين



جنين/سما/

أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز جنين، مساء اليوم الأربعاء، حريقا نشب في مطعم وسط مدينة جنين.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأنه فور البلاغ عن الحريق توجهت الطواقم إلى المكان ليتبين أن الحريق بدأ في مقلى زيت داخل مطبخ مطعم يقع في عمارة وسط جنين، وعمل الطاقم على محاصرة النيران واخمادها باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية من نوع بودرة والحيلولة دون انتقال النيران لباقي أرجاء المطعم، وتم تأمين المكان والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث ما يقلل من حجم الخسائر.

 

#حريق #الدفاع المدني

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