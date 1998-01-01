جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. من هو النائب الذي يتطاول على "الملكة رانيا"؟

الأربعاء 18 يوليو 2018 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. من هو النائب الذي يتطاول على "الملكة رانيا"؟



وكالات

أثار عضو في مجلس النواب الاردني عاصفة من الجدل قادته للتحقيق في لجنة السلوك بعد عبارات وردت في خطابه واعتبرتها رئاسة المجلس تنطوي على تطاول ضد الملكة رانيا العبد الله وشطبتها من المحضر.

وأحيل النائب غازي الهواملة الى لجنة ضبط السلوك البرلمانية وبقرار صوت لصالحه غالبية النواب بعدما أثار ضجة واعتراضات عاصفة عندما قال بانه "لم يقرأ او يسمع عن مملكة تدار بملكين"، مشيرا إالى أن المملكة الأردنية تدار من ملك وملكة وقال ان "ذلك لا يحصل حتى في خلايا النحل مشيرا لتداخل صلاحيات الملك مع الملكة".

وأثار تصريح الهواملة أزمة من العيار الثقيل بعدما سجل سابقة لم ترصد قبلا في خطابات النواب.

ومن المرجح حسب مصادر برلمانية أن تصدر ارادة ملكية جديدة تضيف بندا على الدورة الاستثنائية الحالية يسمح بالتصويت على قرار لجنة السلوك ضد النائب الهواملة، وهو خيار مرجح قد يساعد في خدمة عدد اصوات الثقة بحكومة الرزاز بعد الفوضى التي اثارها الاخير.

#الاردن #الملكة رانيا

أخبار ذات صلة

القسام

مشاهد تعرض لاول مرة .. شاهد: "القسام" تنشر فيلما بعنوان "الخط الاحمر "

شاليط - ارشيف

شاهد ..كتائب "القسام" تنشر مقطع فيديو لشاليط مع "وحدة الظل"

الشهيد مازن فقهاء

شاهد: كتائب "القسام" تنشر صورًا حصرية للشهيد "فقهاء"

النائب: محمد ماهر بدر

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة واعتقال النائب "محمد ماهر بدر" في الخليل

محمد اللحام - ارشيف

النائب اللحام : الشخصيات الفلسطينية التي تفكر في لقاء "غرينبلات" تمثل حالة خيانية

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الأكثر قراءة اليوم

ضوء اخضر لجيش الاحتلال لشن حرب على غزة والجمعة المقبلة اخر موعد لحماس

العمادي : مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس وناقشنا هدنة في غزة من 5-10 سنوات

مصادر : لهذه الاسباب .. حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

مراقبون إسرائيليون : لماذا تبدو حماس غير مكترثة بالحرب الوشيكة؟

العالول يطمئن سكان قطاع غزة :جهود جديدة بالأفق لانجاح وتحقيق المصالحة

جيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات اتجاه غزة بدءًا من عملية عسكرية وانتهاءً باحتلال القطاع

وحدة البالونات الحارقة تمهل الاحتلال حتى الجمعة القادمة لرفع الحصار عن غزة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال - ارشيف

هل تبدأ اسرائيل حربها الشاملة على غزة الجمعة القادمة؟؟

الزهار- ارشيف

الزهار: تنتظر موقف حركة فتح للاستجابة لاقتراح حماس لتحقيق المصالحة

عباس كامل

﻿مصر ترعى قريبا لقاءات بين فتح وحماس وتدخلات لإرجاء الحديث عن تثبيت 20 ألف موظف من غزة

الخان الاحمر

مجلس قروي الخان الاحمر لم ير النور حتى الان

قادة حماس

مصر تعمل على "تنسيق" بين ورقتي فتح ذات النقاط العشرة وحماس ذات النقاط الثلاثة للمصالحة