شاهد.. من هو النائب الذي يتطاول على "الملكة رانيا"؟

وكالات

أثار عضو في مجلس النواب الاردني عاصفة من الجدل قادته للتحقيق في لجنة السلوك بعد عبارات وردت في خطابه واعتبرتها رئاسة المجلس تنطوي على تطاول ضد الملكة رانيا العبد الله وشطبتها من المحضر.

وأحيل النائب غازي الهواملة الى لجنة ضبط السلوك البرلمانية وبقرار صوت لصالحه غالبية النواب بعدما أثار ضجة واعتراضات عاصفة عندما قال بانه "لم يقرأ او يسمع عن مملكة تدار بملكين"، مشيرا إالى أن المملكة الأردنية تدار من ملك وملكة وقال ان "ذلك لا يحصل حتى في خلايا النحل مشيرا لتداخل صلاحيات الملك مع الملكة".

وأثار تصريح الهواملة أزمة من العيار الثقيل بعدما سجل سابقة لم ترصد قبلا في خطابات النواب.

ومن المرجح حسب مصادر برلمانية أن تصدر ارادة ملكية جديدة تضيف بندا على الدورة الاستثنائية الحالية يسمح بالتصويت على قرار لجنة السلوك ضد النائب الهواملة، وهو خيار مرجح قد يساعد في خدمة عدد اصوات الثقة بحكومة الرزاز بعد الفوضى التي اثارها الاخير.