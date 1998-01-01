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زيدان يعود من جديد إلى يوفنتوس

الأربعاء 18 يوليو 2018 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يعود من جديد إلى يوفنتوس



روما/وكالات/

أكدت صحيفة "سبورت" أن هناك أخبار تشير إلى اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان من تولي منصب المستشار الرياضي لنادي يوفنتوس، بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها أن عائلة أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، تؤكد خبر تولي زيدان المهمة المذكورة، وذلك بعد التعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 33 عاما.

وكان زيدان استقال من منصب المدير الفني لريال مدريد، عقب نهاية الموسم المنصرم، بعد قيادته النادي "الملكي" للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

ومن المعروف أن زيدان ارتبط اسمه بتدريب منتخب قطر في مونديال 2022، لكنها بقيت مجرد شائعات، في حين أن آماله لخلافة ديدييه ديشان في تدريب المنتخب الفرنسي تلاشت، بعد أن قاد "الديكة" للتتويج بلقب كأس العالم.

يذكر أن زيدان سبق وأن لعب في صفوف يوفنتوس (1996-2001) قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات

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