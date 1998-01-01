الحوثيون يستهدفون مصفاة "أرامكو" بالرياض والشركة تعلن السيطرة على حريق في الموقع

صنعاء /وكالات/

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها استهدفت، اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، مصفاة "أرامكو" السعودية في الرياض، فيما أعلنت الشركة السيطرة على حريق محدود في الموقع.

وقالت جماعة "أنصار الله"، عبر وسائل إعلام تابعة لها: "استهدف سلاح الجو المسير اليوم مصفاة شركة أرامكو في الرياض".

وفي الوقت ذاته أفادت الجماعة بأن سلاح الجو التابع للحوثيين "كشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2"، في خبر ورد بالتزامن مع إعلان استهداف المصفاة.

من جانبها، أصدرت شركة "أرامكو" عبر صفحتها في موقع "تويتر" بيانا مقتضبا جاء فيه: "تمكنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود وقع مساء اليوم في أحد الخزانات في مصفاة الرياض".

وأضافت الشركة: "لم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، والتحقيق جار لمعرفة مسببات الحادث".

وتخوض السعودية حملة عسكرية كبيرة في اليمن، الذي يمر، منذ سبتمبر 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون من حين إلى آخر بإطلاق صواريخ على مواقع الجيش السعودي وشركة "أرامكو" داخل أراضي المملكة خاصة في جيزان ونجران وعسير، بالإضافة إلى العاصمة الرياض.

وكثفت قوات الحوثيين هجماتها على المواقع في السعودية منذ دخول النزاع مع التحالف عامه الثالث، وبدأت بإشراك الطائرات المسيرة في عملياتها بشكل نشط.

المصدر: وسائل إعلام تابعة للحوثيين + حساب "أرامكو" في تويتر + وكالات