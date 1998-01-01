انطلاق فعالية "تحدى عمرك" يوم الجمعة في رام الله

رام الله/سما/

تنطلق يوم الجمعة المقبل فعالية تحدي المشي للسيدات والرجال فوق 50 عاماً، تحت عنوان: "تحدى عمرك.. العُمر مجرّد رقم"، التي يُنظمها طُلاب برنامج دبلوم الإدارة الرياضية، في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع جامعةCIES الذراع الأكاديمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وبالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وتأتي الفعالية تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، ومُحافظ رام الله والبيرة، ليلى غنّام. ويسير المشاركون في مسار ينطلق من حديقة الاستقلال في مدينة رام الله، وصولا إلى سرية رام الله الأولى، حيث تقدر المسافة المقطوعة ب 2.7 كم.

وثمنت غنّام فكرة الفعالية، وأضافت أن العمر لا يقاس بالسنين، فالعمر بالعطاء والمحبة والصحة. ودعت إلى المشاركة في هذه الفعالية كون ريع الحدث سيذهب لجمعية الحق في الحياة في قطاع غزة.

ويبلغ سعر التذكرة 20 شيقل للشخص الواحد.

وأوضحت مديرة البطولة والطالبة في الدبلوم حنين منصور إن هذه الفعالية منظمة بالكامل من طلاب الدفعة الثامنة لبرنامج الإدارة الرياضية. وأضافت: "قررنا أن نخرج بفكرة جديدة ومغايرة، تستهدف من هم فوق 50 عاما من الرجال والنساء، من خلال الاهتمام بهم بطريقة مختلفة وتنظيم نشاط رياضي اجتماعي إنساني، يركز على الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية".