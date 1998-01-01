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"رصاص" تبحث خلال اجتماع الدول المانحة سبل دعم الموازنة و"الأونروا"

الأربعاء 18 يوليو 2018 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رصاص" تبحث خلال اجتماع الدول المانحة سبل دعم الموازنة و"الأونروا"



رام الله/سما/

ترأست مستشارة دولة رئيس الوزراء د. خيرية رصاص، الوفد الفلسطيني في الاجتماع التنسيقي للدول المانحة الذي عقد اليوم الأربعاء في أوسلو، برعاية النرويج، ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وبحثت المستشارة رصاص خلال الاجتماع سبل دعم الموازنة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتنفيذ المشاريع التنموية في غزة والضفة الغربية، لا سيما في القدس الشرقية والمناطق "ج".

إلى ذلك، تم الاتفاق على انعقاد اجتماع تكميلي في رام الله يوم الاثنين المقبل، لوضع خطة عملية للتنفيذ.

وحضر الاجتماع رئيس الوفد النرويجي والمبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيزلاند، ورئيس وفد الأمم المتحدة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، ومبعوث الاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط فيرناندو جنتيليني، والمدير التنفيذي للبنك الدولي في فلسطين مارينا ويس.

#دول مانحة #اونروا #دعم

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