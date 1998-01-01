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الزهار: تنتظر موقف حركة فتح للاستجابة لاقتراح حماس لتحقيق المصالحة

الأربعاء 18 يوليو 2018 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار: تنتظر موقف حركة فتح للاستجابة لاقتراح حماس لتحقيق المصالحة



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة  "حماس" محمود الزهار الأربعاء، أن أساس تحقيق المصالحة يكمن في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وفي آخر اجتماعات، قبل جلسات المصالحة القادمة.

وبين الزهّار في حديثه لقناة "الغد"، أنه لا بد من رفع الحصار وإعطاء الرواتب وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات، حتى نتمكن من تحقيق المصالحة.

ونفى القيادي في "حماس"، وجود آليات جديدة لتنفيذ المصالحة، مبينًا أن مصر حددت مواعيد معينة ومجدولة لتحقيق المصالحة، وأن حركته تنتظر موقف حركة "فتح"، وهل ستستجيب بالإيجاب لاقتراح حركته، أم ستراوغ كعادتها وتبقى الأمور على ما هي عليه، على حد قوله.

#محمود الززهار #مصالحة #عباس

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