صافرات الإنذار التي انطلقت في مدينة عسقلان كانت عن طريق الخطأ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دوي صافرات الإنذار الذي انطلق في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الشمالية لقطاع غزة كان إنذارا كاذبا.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر": "متابعة للصافرات التي أطلقت في مدينة أشكلون والمجلس الإقليمي ساحل أشكلون فالحديث يدور عن إنذار كاذب".

وكان أدرعي قد أعلن، في بيان سابق، "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي ساحل أشكلون" وأضاف: "التفاصيل قيد الفحص".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن "جيش الدفاع مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات، وجميع المواطنين الإسرائيليين يثقون بالجيش، مؤكداً أن الجيش مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات في غزة.