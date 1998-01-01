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لائحة اتهام اسرائليلية بحق شاب فلسطيني انضم لداعش

الأربعاء 18 يوليو 2018 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام اسرائليلية بحق شاب فلسطيني انضم لداعش



القدس/سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، لائحة اتهام ضد الشاب نضال صلاح من جلجولية (26 عاما)، تنسب له سلسلة تهم أمنية تتعلق بتسلله الى سوريا قبل ثلاث سنوات، حيث قاتل في صفوف تنظيم داعش.

واعتقل صلاح في الشهر الماضي فور عودته إلى إسرائيل.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة المركزية في اللد تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

وجاء في لائحة الاتهام أن صلاح قاتل في صفوف تنظيم "داعش" وقام بارسال صور لعائلته واصدقائه وهو يحمل الأسلحة، وكان ايضا يقوم بترجمة النصوص من العبرية الى العربية، كما انضم الى فرع انتاج الطائرات وعمل في مصنع مقابل راتب شهري، وحاول ايضا بناء طائرة صغيرة ووصل الى مراحل متقدمة في بنائها، وعمل على تجنيد اشخاص من أراضي 48 الى صفوف داعش.

وجاء أيضا أنه بعد معركة بين داعش والنظام السوري تم الامساك بصلاح من قبل قوات النظام، وبعد فترة نجح بالهرب الى تركيا في نهاية شهر ايار 2018، ويوم 21.6.18 عاد الى إسرائيل وتم اعتقاله في مطار بن غوريون.

#اتهام #احتلال #داعش

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