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السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الأربعاء 18 يوليو 2018 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران



وكالات

 أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران جنوب غرب المملكة.

وذكر التحالف في بيان له، إن "الصاروخ الباليستي أطلقه مسلحيين الحوثي بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان في مدينة نجران، تمكنت من اعتراضه وتدميره، وأنه لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات".

يشار إلى أن السعودية تعترض بين الحين والآخر صواريخ باليستية يطلقها مسلحيين الحوثي لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة.

#السعودية #قصف #اليمن

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