الحمد الله يطلع على اهم المعيقات التي تواجه القطاع العقاري و يؤكد دعم الحكومة له

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، اتحاد المطورين العقاريين، بحضور وزير الاشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة.

واستعرض الاتحاد اهم إنجازاته خلال السنوات الماضية، والتطور الذي شهده القطاع العقاري في فلسطين، بالإضافة الى اهم المعيقات والقيود التي تواجهه هذا القطاع.

واكد رئيس الوزراء على أهمية القطاع العقاري في فلسطين، ودوره ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية، إضافة الى دوره الهام في توفير الحياة الكريمة للمواطن في وطنه، واعدا ان تقوم الحكومة بتقديم كافة اشكال الدعم لهذا القطاع والعمل على النظر بكافة المطالب لتجاوز المعيقات التي تواجهه، وتلبيتها حسب الإمكانات المتاحة.

وعلى هامش اللقاء تسلم رئيس الوزراء من الوفد دعوة لافتتاح المؤتمر العقاري الذي ينظمه اتحاد المطورين العقاريين والمزمع عقده في 6/9/2018، بمشاركة أكثر من 28 وفد دولي.