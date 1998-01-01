فتح: القيادة ستناقش التصور المصري بخصوص المصالحة اليوم ويتم إبلاغ القاهرة بردنا

غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف إن قيادة حركته ستعقد اجتماعات في رام الله اليوم الأربعاء لبحث الطرح المصري الجديد لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية.

وأضاف عاطف أبو سيف في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الغد” أن الاجتماعات ستناقش التصور المصري لملف المصالحة وبلورة موقف ولإيفاد وفد من الحركة للقاهرة لإبلاغ المصريين به”.

وأوضح أن التصور المصري لم يكن بعيدا عن تصورات حركة فتح لإنهاء الانقسام، مؤكدا أن حركته تعمل من أجل إنجاح المصالحة .

وقال: “لم نر من حركة حماس أي تجاوب حقيقي في ملف المصالحة”، مضيفا “أننا نريد من حماس أن تلتزم بما يتم الاتفاق عليه ..ونأمل مع التصورات الجديدة إنهاء الانقسام”.

ونوه أبو سيف أن حركة فتح تثق بالرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية، مطالبا حركة حماس بالجدية في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وكانت حركة حماس أرسلت وفدا قياديا الأسبوع الماضي للقاهرة لعقد لقاءات مع المخابرات المصرية لبحث ملف المصالحة وأعلنت موافقتها على الطرح المصري الجديد للمصالحة والذي ينص على آليات ومواعيد لتطبيق الاتفاقيات السابقة.