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بورصة فلسطين: اغلاق التداول بانخفاض

الأربعاء 18 يوليو 2018 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بورصة فلسطين: اغلاق التداول بانخفاض



رام الله /سما/

بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين ليوم الاربعاء 18/7، (543.07) منخفضاً (0) نقطة (0%) عن إغلاق الجلسة السابقة.وتم تداول (120,529) سهما بقيمة إجمالية بلغت (210,664.579) دولارا أمريكيا، نفذت من خلال (88) عقدا.

 وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (20) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (4) شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(4) شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي AZIZA بنسبة (5.00%)، PIIC بنسبة (2.38%)، JCC بنسبة (1.25%)، PALTEL بنسبة (0.46%).

أما الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي PRICO بنسبة (4.26-%)، GMC بنسبة (2.50-%)، QUDS بنسبة (0.51-%)، APIC بنسبة (0.44-%).

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