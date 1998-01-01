لأول مرة.. انتخاب إسرائيلي لرئاسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتصويت تونس ومصر

جنيف / وكالات /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم انتخاب البروفيسور الإسرائيلي "يوفال شاني" من كلية الحقوق في الجامعة العبرية لرئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، بتصويت دولي وعربي من بينهم تونس ومصر.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن شاني يعد أول إسرائيلي يتولى منصب "رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وأضافت الصحيفة إن أستاذ القانون في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة يوفال شاني الذي يشغل منصب نائب رئيس معهد أبحاث الديمقراطية الإسرائيلي، تم تعيينه، الثلاثاء، رئيساً لتلك اللجنة التي سبق أن عمل بها منذ عام 2013، وقد قال شاني، في بيان عقب اختياره للمنصب: "تواجه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الوقت الحالي عدة تحديات، أهمها أننا نعيش في مناخ دولي لم يعد يدعم حقوق الإنسان وبصفتي رئيساً للجنة، آمل أن أستخدم تأثيرها الإيجابي وغير السياسي لتأمين حقوق الإنسان لجميع مواطني العالم".

وأوضحت الصحيفة أن تلك اللجنة عبارة عن هيئة غير سياسية من الخبراء المستقلين الذين يرصدون تنفيذ ميثاق حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة، وهي تختلف عن مجلس حقوق الإنسان الذي يعدّ أكثر شهرة منها والذي وصفته الصحيفة بأنه معاد لـ "إسرائيل" ولهذا انسحبت أمريكا منه مؤخراً، وتابعت هآرتس إن اللجنة تعمل تحت إشراف المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وكانت واشنطن انسحبت منتصف الشهر الماضي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بالتحيز المزمن ضد "إسرائيل" وغياب الإصلاح، وهو تحرك حّذر نشطاء من أنه قد يجعل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم أكثر صعوبة.

كذلك قاطع كيان الاحتلال الاسرائيلي الجلسة الـ38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تجري في جنيف من 18 يونيو حتى 7 يوليو، وأصدر مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الجمعة بياناً مشتركاً حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وهو استعراض تقارير الدول المشاركة في الأمم المتحدة حول تنفيذ التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان وذلك أربع مرات كل سنة، وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي فويسلاف شوتس إن الممثل الإسرائيلي أخبره بأنه لن يحضر الجلسة.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تشكّل في العام 2006، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة.