مستشار السيسي يكشف ما يعانيه محمد صلاح في مصر

القاهرة / وكالات /

كشف مسؤول الصحة النفسية في القصر الرئاسي المصري أحمد عكاشة، أن اللاعب الدولي، محمد صلاح، يتعرض لضغط شديد عندما يأتي لمصر، ويطلبون منه أشياء كثيرة تفوق طاقته.

وتوقع عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “mbc مصر”، أن تقل زيارات صلاح لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن “طريقة تعامل المصريين معه تجهده نفسياً، لأنه يفقد خصوصيته”.

وأوضح عكاشة أن صلاح قام بزيارته الأخيرة لمصر بترتيب من أحد أصدقائه، وهذا أدى للتجمهر في المستشفى لرؤيته، لأنه “شخص محبوب”.