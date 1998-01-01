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أبو بكر يطلع وفدا بلجيكيا على معاناة الصحفيين جراء ممارسات الاحتلال

الأربعاء 18 يوليو 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الأربعاء، وفدا بلجيكيا على معاناة الصحفي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه خلال تغطيته للأحداث الساخنة في الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو بكر في تصريح لـ"وفا"، إن الوفد البلجيكي يضم طلبة جامعات من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وتعهد بنقل ما شاهده على الأرض إلى الشعب البلجيكي، لدحض الرواية الاسرائيلية الكاذبة والتضليلية التي تروجها للعالم.

وأضاف ان الوفد اطلع على أوضاع الصحفيين ومعاناتهم في السنوات الأخيرة جراء ممارسات الاحتلال بحقهم، والجرائم التي يتعرضون لها، اثناء قيامهم بواجباتهم المهنية.

من جانبه، قال مسؤول الإعلام في مؤسسة لجان العمل الصحي، التي تستضيف الوفد، إن الوفد جاء من مؤسسة "كومييك" البلجيكية التي تعنى بالدعم الإنساني لشعوب العالم الثالث، وزار القدس ومخيمات بيت لحم ومدينة الخليل وأراضي الـ48.

وأكد أهمية زيارة الوفد البلجيكي وغيره من الوفود التضامنية، وذلك من أجل التعرف على معاناة شعبنا على أرض الواقع، ونقل روايته إلى شعوب بلادها.

#ناصر أبو بكر #الاحتلال

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