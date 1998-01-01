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وزارة العمل تنفذ جولة تفتيشية على عمل الاحداث والاطفال في سوق رام الله

الأربعاء 18 يوليو 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نفذت وزارة العمل، صباح اليوم،  جولة تفتيشية شارك فيها وكيل الوزارة سامر سلامة على عمل الاطفال والاحداث شملت سوق رام الله للخضار، والمخابز، والمحلات التجارية، من اجل  نشر التوعية والارشاد ، والحد من عمالة الاحداث والاطفال، وخاصة في العطلة الصيفية، ومنع ا استغلالهم .

وجاءت الحملة التي اطلقتها الوزارة بداية الاسبوع الحالي في كافة المحافظات الشمالية بمشاركة مدير عام الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ومدير مديرية عمل رام الله والبيرة بسام العابد، وممثلي جهاز الشرطة، ومفتشي العمل.

واكد سلامة على ان الجولات التفتيشية المستمرة التي تقوم بهاالوزارة من اجل الارشاد والتوعية، وتنظيم عمالة الاحداث و حماية الطفولة، وعدم استغلالهم بالاعمال الخطرة،  لافتا بان اغلبهم يعملون في المنشأت العائلية.  

وطالب سلامة البلديات والمؤسسات المجتمعية توفير اماكن ترفيهية وانشطة، وخدمات اثناء العطلة الصيفية وساعات النهار، وعدم تركهم في حالة فراغ ،ما يؤدي الى استغلالهم في العمل ،وابعادهم  عن عيش حياة الطفولة المطلوبة التي تليق باعمارهم، ودون تعريضهم الى ظروف عمل غير لائقة.

من جانبه، اكد الصاوي ان الحملات التفتيشية ستبقى مستمرة ومكثفة من اجل تطبيق احكام قانون العمل والتشريعات، مشيرا الى ان الوزارة حريصة على نشر الوعي والارشاد من اجل تثبيت الحقوق للعمال واصحاب العمل، وكذلك تنظيم عمل الاحداث والحد من عمل الاطفال .

وبين الصاوي ان العطلة الصيفية تعتبر من اكثر الفترات التي تنشط فيها عمالة الاطفال والاحداث وخاصة بين طلاب المدارس، وهذا يعرضهم الى الاستغلال سواء من الناحية الاجور أوساعات العمل الطويلة أوفترات الراحة والاجازات.

#وزارة العمل #الاحداث #جولة تفتيشية

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