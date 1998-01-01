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محافظ خان يونس يكرم جامعة القدس المفتوحة بخان يونس

الأربعاء 18 يوليو 2018 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

بارك الدكتور احمد الشيبي محافظ خان يونس للدكتور عماد نشوان بمناسبة تعينه رئيسا لجامعة القدس المفتوحة فرع خان يونس مثمنا دور جامعة القدس المفتوحة بخان يونس في خدمة ابنائنا الطلبة .

واعتبر الشيبي خطوة تعين الدكتور نشوان رئيسا لفرع خان يونس هي خطوة بالاتجاه الصحيح متمنيا له التقدم والنجاح في خدمة المسيرة التعليمة بالمحافظة .

كما وكرم الشيبي الدكتور عودة الفليت بالدرع النجاح بمناسبة حصوله على درجة الاستاذ دكتور .

وعبرت جامعة القدس المفتوحة عن شكرها وامتنانها الكبير للمحافظ ورحبت به وبخطواته البناءة والفاعلة في خدمة التعليم الجامعي على مستوى محافظة خان يونس .

#محافظ خان يونس

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