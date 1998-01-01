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وحدة الزواري : لا نتلقى أوامرًا من أحد و تنفي وقف إطلاق الطائرات الورقية

الأربعاء 18 يوليو 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة الزواري : لا نتلقى أوامرًا من أحد و تنفي وقف إطلاق الطائرات الورقية



غزة / سما /

نفت وحدة الزواري التي تطلق الطائرات الورقية الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، أن تكون قد أوقفت إطلاق تلك الطائرات.

وقالت الوحدة في بيان لها، إنه لا صحة لتلك الأنباء، وأن الشبان خرجوا صباحًا ليلقوا الطائرات لأنهم لا يتلقون أوامرًا من أحد، وأن المقاومة السلمية مستمرة حتى نيل مطالبهم بفك الحصار.

وأضافت "إن الفصائل في غزة لن يقفوا حائلا بيننا وبين مقاومتنا السلمية".

وأكدت في رسالة للاحتلال أنّ "العلاقة بين زيادة الحصار وكمية الحرائق هي علاقة طردية، فكلما زاد الحصار زادت كمية الحرائق واتسعت بقعة الزيت لتصل مسافات أبعد وأبعد".

#وحدة الزواري #الطائرات الورقية

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