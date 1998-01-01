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الأسرى يُرجعون وجبات الطعام إسناداً للأسير شوكة بمعتقل عوفر

الأربعاء 18 يوليو 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يُرجعون وجبات الطعام إسناداً للأسير شوكة بمعتقل عوفر



رام الله /سما/

نفذ الأسرى في معتقل "عوفر" خطوة احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام إسناداً للأسير حسن شوكة المضرب عن الطعام منذ (46) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.ونقل محامي نادي الأسير عن الأسرى في معتقل "عوفر" أن خطوات احتجاجية لاحقة سينفذها الأسرى إن لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى الإداريين.

يُشار إلى أن خطوات نضالية شرع بها الأسرى الإداريون في معتقلات الاحتلال منذ شباط 2018، تمثلت بمقاطعة المحاكم العسكرية، والبدء بإضراب تدريجي عن الطعام.يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة (430) أسيراً، بينهم اثنان من القاصرين، إضافة إلى الأسيرتين النائب خالدة جرار، وخديجة ربعي.

#عوفر #الاحتلال #اعتقال

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